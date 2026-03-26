Preço médio do diesel subiu 19,4%, diz pesquisa

O preço do diesel subiu 19,4% no Brasil desde o início da guerra no Oriente Médio. o 'JR News' entrevista Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras.



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