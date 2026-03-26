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Preço médio do diesel subiu 19,4%, diz pesquisa

Levantamento foi feito pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos

Jornal da Record News|Do R7

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O preço do diesel subiu 19,4% no Brasil desde o início da guerra no Oriente Médio. o 'JR News' entrevista Jean Paul Prates, ex-presidente da Petrobras.

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