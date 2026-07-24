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EUA concluem nova rodada de ataques contra o Irã

Enquanto isso, Câmara vota a favor de resolução para interromper ações militares

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos realizaram mais uma rodada de ofensivas contra alvos iranianos na 13ª noite consecutiva de ataques. As operações focaram em centros de comando militar do Irã e instalações estratégicas, como depósitos de drones e redes de comunicação. Paralelamente, a Câmara dos Representantes aprovou uma resolução que solicita ao presidente Donald Trump a interrupção das ações militares sem autorização do Congresso. A votação terminou com 214 votos favoráveis e 208 contrários.

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