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Irã ameaça atacar países que ajudarem ofensiva dos EUA

Guarda Revolucionária também alertou para realização de missões a partir de bases britânicas

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Durante uma cúpula no Quirguistão, o principal diplomata do Irã emitiu um aviso severo aos países que possam apoiar ou cooperar com ataques dos Estados Unidos contra o Irã.

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