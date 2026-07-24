Irã ameaça atacar países que ajudarem ofensiva dos EUA

Durante uma cúpula no Quirguistão, o principal diplomata do Irã emitiu um aviso severo aos países que possam apoiar ou cooperar com ataques dos Estados Unidos contra o Irã.



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