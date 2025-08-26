Presidente da Conib aponta contradições de Lula no diálogo com Israel e Estados Unidos

Em entrevista ao Jornal da Record News nesta segunda-feira (25), o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Claudio Lottenberg, afirmou que torce para que o bom senso prevaleça durante as negociações e a ideologia seja deixada de lado.



Ele relembrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já comparou as ações de Israel em relação à Palestina com o regime nazista da Segunda Guerra Mundial e destacou que a alegação é “grave, particularmente para aqueles que moram e vivem em Israel”.



Lottenberg também criticou a condução diplomática do governo brasileiro, apontando contradições. "[O presidente Lula] que defende tanto o diálogo , que diz que as coisas se resolvem com uma boa conversa, com um bom papinho, uma boa cerveja, em relação a Israel não faz isso; em relação a Estados Unidos também não faz isso. Ou seja, pesos e medidas incomparáveis, principalmente quando ele quer falar sobre o Sul Global”, afirmou.



O presidente da Conib ainda ressaltou a relevância histórica da relação entre Brasil e Israel: “Foi Oswaldo Aranha quem presidiu a Assembleia das Nações Unidas que criou o Estado de Israel, e o Brasil foi um dos primeiros a reconhecer a existência do Estado de Israel. [...] estamos falando aqui de mais de 70 anos, provavelmente, de relacionamento . Isso não se destrói, ainda bem, por vontade de um presidente nem de um lado, nem de um primeiro-ministro do outro.”



Atualmente, as relações entre Brasil e Israel estão abaladas após declarações do presidente Lula sobre o conflito na Faixa de Gaza . Em resposta, Israel declarou Lula persona non grata e retirou a indicação de seu novo embaixador, enquanto o governo brasileiro chamou de volta seu representante em Tel Aviv.