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Lei que permite desconto automático da pensão alimentícia é sancionada

Forma de pagamento pode ser utilizada quando valor não é retido em folha

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma lei que autoriza o desconto automático de pensão alimentícia mensal por Pix, direto da conta bancária do devedor.

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