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TSE inicia Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação

Evento busca ampliar conhecimento sobre funcionamento e segurança da urna eletrônica

Conexão Record News|Do R7

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O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou nesta segunda-feira (3) a Primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Para entender melhor o objetivo por trás do programa, o 'Conexão Record News' entrevistou o Secretário de Comunicação Social do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), Vitor Amaral.

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