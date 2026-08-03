TSE inicia Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) iniciou nesta segunda-feira (3) a Primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Para entender melhor o objetivo por trás do programa, o 'Conexão Record News' entrevistou o Secretário de Comunicação Social do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), Vitor Amaral.



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