'Link News' recebe Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações

Projetos parados no Congresso, prazos que se aproximam, um calendário eleitoral que aperta. É nesse cenário que o Ministério das Comunicações tenta cumprir o que chamou o de ano da entrega. Conectar escolas e postos de saúde, aprovar novas regras para os postes e para os data centers, e também emplacar a TV 3.0, que estreou na Copa, mas que ainda chega a poucos aparelhos. O que já saiu do papel e o que ainda depende do Congresso? Para responder, o 'Link News' recebe o Ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.



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