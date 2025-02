Tiroteio em ações policiais é resultado de ‘política de segurança focada no confronto’; veja análise

O relatório anual do Instituto Fogo Cruzado apontou que quatro capitais brasileiras registraram mais de 6.769 tiroteios em 2024: Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Recife. Em entrevista ao Jornal da Record News de quinta-feira (19), a gerente de pesquisa da organização, Terine Coelho, afirma que um dos fatores que explicam a alta é a política de segurança focada no confronto.



Terine também destaca que se sabe muito pouco sobre as motivações dos homicídios ocorridos nesse tipo de situação. Dos casos levantados, mais de 5.900 pessoas foram baleadas e 4.104 morreram. Cerca de 29% dos tiroteios aconteceram em ações policiais. O Rio de Janeiro lidera a lista, com 2.532 ocorrências.