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Violência doméstica: Brasil registra quase 100 mil processos apenas em janeiro

Presidente Lula sancionou nesta quinta-feira (10) pacote de leis com penas mais duras

Jornal da Record News|Do R7

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A advogada criminalista Isabella Pedersoli destacou que os crimes de feminicídio seguem aumentando no Brasil.

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