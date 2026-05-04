20 estados descumprem exigência do teste do pezinho

Apesar de uma lei federal determinar a ampliação do teste do pezinho pelo SUS para rastrear até 50 doenças, apenas seis estados e o Distrito Federal cumprem a exigência.



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