Adolescente morre após brincadeira de luta em Goianira (GO)

O adolescente Carlos Emmanuel Milhomen, de 14 anos, morreu após participar de uma "brincadeira" envolvendo lutinha com outros jovens em Goiânia. Um amigo afirmou que Carlos não gostava desse tipo de atividade e só participou por insistência dos colegas presentes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!