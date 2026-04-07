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Altas temperaturas exigem atenção com a hidratação e saúde da pele

Mundo enfrentou os 10 anos mais quentes da história até 2025, segundo a ONU

Link Record News|Do R7

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O 'Link News' entrevistou a médica Moniele Manzini, que abordou os cuidados necessários durante altas temperaturas.

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