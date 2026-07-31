Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Milhares de imigrantes fazem travessia do Marrocos para Espanha

Vídeos mostram entrada em massa de pessoas por meio do mar na cidade de Ceuta

Link Record News|Do R7

  • Google News

Centenas de imigrantes chegaram à cidade espanhola de Ceuta nesta quinta-feira (30) após atravessarem o mar a partir do Marrocos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Espanha
  • Marrocos
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.