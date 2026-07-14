Argentina e Inglaterra rivalizam dentro e fora e campo

A histórica rivalidade entre as seleções de futebol da Argentina e da Inglaterra remonta à Copa do Mundo de 1966. Naquela ocasião, durante as quartas de final disputadas na Inglaterra, um incidente marcou o confronto: o capitão argentino foi expulso pelo árbitro. O técnico inglês fez declarações desrespeitosas após a partida, agravando ainda mais as tensões.



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