Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Argentina e Inglaterra rivalizam dentro e fora e campo

Disputa começou em 1966 e se estendeu com a guerra das Malvinas em 1986

Link Record News|Do R7

  • Google News

A histórica rivalidade entre as seleções de futebol da Argentina e da Inglaterra remonta à Copa do Mundo de 1966. Naquela ocasião, durante as quartas de final disputadas na Inglaterra, um incidente marcou o confronto: o capitão argentino foi expulso pelo árbitro. O técnico inglês fez declarações desrespeitosas após a partida, agravando ainda mais as tensões.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Argentina
  • Inglaterra
  • futebol
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.