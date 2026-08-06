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Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são atingidas por ciclone

Fenômeno deve causar temporais, ventos fortes e frente fria

Link Record News|Do R7

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Um ciclone extratropical está impactando o Brasil e deve atingir as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias. O fenômeno traz consigo uma frente fria que provocará temporais e ventos intensos. A Coordenação Geral de Monitoramento e Alerta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está acompanhando a situação de perto.

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