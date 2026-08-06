Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são atingidas por ciclone
Fenômeno deve causar temporais, ventos fortes e frente fria
Um ciclone extratropical está impactando o Brasil e deve atingir as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nos próximos dias. O fenômeno traz consigo uma frente fria que provocará temporais e ventos intensos. A Coordenação Geral de Monitoramento e Alerta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está acompanhando a situação de perto.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
SP: surto de sarampo gera risco de reintrodução do vírus
Alta concentração da população e baixa cobertura vacinal contribuem para cenário
Festival de Cinema do Futebol começa no RJ
16ª edição do evento também chega a São Paulo a partir desta sexta (7)
Visto revogado de embaixadora aumenta tensão entre países
Governo brasileiro decidiu manter Maria Luiza Viotti em Washington
Mortes por câncer de mama podem aumentar 40% até 2050
Ministério da Saúde projeta alta de 24% na taxa de mortalidade pela doença no país
Cães são treinados para afastar animais selvagens
Técnica dos cães não machuca os animais e requer muito cuidado
Vídeo flagra momento em que drone russo ataca ucraniano
Equipamento mergulha, explode e lança homem de 52 anos contra veículo; vítima sobrevive
Incêndio de grandes proporções atinge indústria
Empresa foi evacuada; não há registro de vítimas até o momento
Campanha nacional de multivacinação começa na rede pública
Iniciativa busca ampliar cobertura vacinal de crianças e adolescentes no país
Febre do matchá japonês faz demanda global disparar
País enfrenta escassez e alta histórica nos preços da matéria-prima do famoso chá
Bilíngues usam o mesmo mecanismo cerebral para gramática
Padrão de atividade foi praticamente igual nas duas línguas estudadas
Balão cai na região do Aeroporto de Guarulhos (SP) no momento da decolagem de avião
Objeto desce perto da pista das aeronaves; apesar do risco, não houve acidentes
'Link News' recebe Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações
Político comenta inclusão digital, conexão nas escolas e data centers
Milhares de imigrantes fazem travessia do Marrocos para Espanha
Vídeos mostram entrada em massa de pessoas por meio do mar na cidade de Ceuta
Passado da Via Láctea é reconstruído com 'fósseis cósmicos'
Pesquisa de astrônoma revelou colisão que mudou a história da nossa galáxia