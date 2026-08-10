Terremoto de magnitude 7,4 derruba mais de 60 prédios na Colômbia

Um terremoto significativo atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10). O evento não está relacionado ao tremor ocorrido em junho na Venezuela devido aos diferentes contextos tectônicos envolvidos. Enquanto o sismo venezuelano aconteceu entre as placas caribenha e sul-americana, o colombiano resultou da subducção da placa de Nazca sob a sul-americana.



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