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Terremoto de magnitude 7,4 derruba mais de 60 prédios na Colômbia

Equipes de busca trabalham para resgatar sobreviventes sob escombros

Link Record News|Do R7

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Um terremoto significativo atingiu a Colômbia nesta segunda-feira (10). O evento não está relacionado ao tremor ocorrido em junho na Venezuela devido aos diferentes contextos tectônicos envolvidos. Enquanto o sismo venezuelano aconteceu entre as placas caribenha e sul-americana, o colombiano resultou da subducção da placa de Nazca sob a sul-americana.

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