'Latereio' com cambalhota resulta em gol no futebol russo; veja

Na segunda divisão do Campeonato Russo, no confronto entre o Spartak Kostroma e o SKA-Khabarovsk, o zagueiro iraniano Nader Mohammadi foi responsável por um lance bem inusitado.



Aos 37 minutos do segundo tempo, o jogador fez o famoso 'latereio', aquele lateral cobrado direto na área, como se fosse um escanteio. Até aí, tudo normal. Mas para ganhar força e impulsão, o atleta deu uma cambalhota antes do arremesso. Sergey Bugriev aproveitou o cruzamento e, de cabeça, fez o terceiro gol do Kostroma, finalizando a vitória por 3 a 1. Assista!



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