Base lunar da Nasa na lua será habitável dentro de 20 anos
Objetivo seria a construção de uma estrutura permanente para seres humanos
O chefe da Nasa (Agência Espacial Americana), Jared Isaacman, afirmou que planos sobre a construção de um laboratório na superfície lunar já são formulados para as futuras missões espaciais e que o plano é desenvolver uma base nos próximos 20 anos.
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