Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Base lunar da Nasa na lua será habitável dentro de 20 anos

Objetivo seria a construção de uma estrutura permanente para seres humanos

Link Record News|Do R7

  • Google News

O chefe da Nasa (Agência Espacial Americana), Jared Isaacman, afirmou que planos sobre a construção de um laboratório na superfície lunar já são formulados para as futuras missões espaciais e que o plano é desenvolver uma base nos próximos 20 anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Nasa (Agência Espacial Americana)
  • astronauta
  • espaco-sideral

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.