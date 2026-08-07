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Meteorologista analisa ciclone-bomba e explica o fenômeno, que se aproxima do Sudeste

Ventos de 120 km/h foram registrados no Sul do país; além da ventania, ciclone diminuiu a temperatura dos locais por onde passou

Link Record News|Do R7

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No 'Link News' desta sexta-feira (7), o meteorologista Márcio Bueno comenta os motivos por trás do ciclone-bomba que se formou no Sul do Brasil e agora avança para outras regiões, ao mesmo tempo que analisa os efeitos de El Niño no fenômeno.

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