Mortes por câncer de mama podem aumentar 40% até 2050

As mortes por câncer de mama podem aumentar em até 40% até 2050 em países de baixa e média renda, de acordo com a projeção da OMS (Organização Mundial da Saúde).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!