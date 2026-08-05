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Mortes por câncer de mama podem aumentar 40% até 2050

Ministério da Saúde projeta alta de 24% na taxa de mortalidade pela doença no país

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As mortes por câncer de mama podem aumentar em até 40% até 2050 em países de baixa e média renda, de acordo com a projeção da OMS (Organização Mundial da Saúde).

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