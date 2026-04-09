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Bolívia vai proteger penhasco com pegadas pré-históricas

Marcas ajudam cientistas a entender como dinossauros caminhavam e se comportavam

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Deslizamento em sítio arqueológico boliviano inicia corrida para preservar milhares de pegadas pré-históricas.

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