Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Chapéu de Napoleão é redescoberto após décadas escondido

Raríssima peça usada durante exílio em Santa Helena será exibida na França

Link Record News|Do R7

  • Google News

Um chapéu que pertenceu ao imperador Napoleão Bonaparte foi recentemente redescoberto e será exibido pela primeira vez ao público em Paris. Após a derrota final na Batalha de Waterloo, Napoleão foi exilado para a ilha de Santa Helena no Atlântico Sul. Foi lá que ele usou o icônico chapéu preto, agora considerado uma relíquia histórica.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • França
  • Paris
  • link-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.