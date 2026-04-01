Chapéu de Napoleão é redescoberto após décadas escondido

Um chapéu que pertenceu ao imperador Napoleão Bonaparte foi recentemente redescoberto e será exibido pela primeira vez ao público em Paris. Após a derrota final na Batalha de Waterloo, Napoleão foi exilado para a ilha de Santa Helena no Atlântico Sul. Foi lá que ele usou o icônico chapéu preto, agora considerado uma relíquia histórica.



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