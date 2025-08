Condomínio de SP vive em 'pé de guerra' após moradora autorizar entrada de motoboy com pizza

A autorização da entrada de um motoboy para entregar uma pizza revoltou moradores e se tornou motivo de brigas em uma vila de casas no Tatuapé, zona leste de São Paulo . Talita já perdeu as contas de quantos boletins de ocorrência registrou contra os vizinhos, desde o incidente no último Natal.



Ela alega que já foi agredida, ameaçada, ofendida, e diz temer pela segurança do filho de 3 anos. Enquanto isso, o vizinho Fábio acusa a mulher de dano e de tentativa de homicídio. A Polícia Militar já foi chamada ao local em diversas vezes, mas as confusões continuam.