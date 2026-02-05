Criminosos cavam túnel para acessar banco no Uruguai

A polícia do Uruguai prendeu um grupo criminoso composto por uruguaios, brasileiros e paraguaios. Eles escavaram um túnel para acessar o sistema de esgoto no centro histórico de Montevideo, supostamente com o objetivo de assaltar um banco.



