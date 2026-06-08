Dengue: governo suspende vacinação com imunizantes do Butantan
Decisão foi tomada após o registro de 42 reações severas e duas mortes suspeitas
O Ministério da Saúde anunciou a suspensão da imunização contra a dengue com a vacina do Butantan, após casos de sintomas graves e duas mortes em investigação.
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