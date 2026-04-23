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Destino mais visitado do México volta a receber turistas

Local foi reaberto após tiroteio que deixou um morto e dez feridos

Link Record News|Do R7

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As pirâmides de Teotihuacan, no México, foram reabertas ao público após um tiroteio que resultou na morte de um turista e deixou mais de dez feridos. O incidente ocorreu no início da semana e levou as autoridades a implementarem medidas rigorosas para garantir a segurança dos visitantes.

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