Destino mais visitado do México volta a receber turistas

As pirâmides de Teotihuacan, no México, foram reabertas ao público após um tiroteio que resultou na morte de um turista e deixou mais de dez feridos. O incidente ocorreu no início da semana e levou as autoridades a implementarem medidas rigorosas para garantir a segurança dos visitantes.



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