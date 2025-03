Drone da PM flagra quadrilha roubando mulher em bloco de rua em São Paulo

Um drone de monitoramento da Polícia Militar flagrou o momento que uma mulher foi roubada durante um bloco de rua, na zona oeste de São Paulo , no domingo (2). As imagens gravadas pelo equipamento permitiram aos agentes acompanhar o grupo em tempo real, apesar da tentativa de fuga. Fora do evento, três suspeitos foram presos pela Guarda Civil Municipal e outros dois pela PM. O celular roubado foi devolvido para a vítima.