Entregador é arremessado de moto após ser atingido por carro de luxo no interior de SP; veja vídeo

Um entregador de lanches foi arremessado de sua moto após ser atingido por um carro de luxo em alta velocidade nesta segunda-feira (4) em Sumaré, no interior do estado de São Paulo.



O motorista do carro desceu para verificar a situação, mas fugiu a pé antes da chegada da polícia. Registros de câmera mostram o impacto e a cena do acidente.



A moto, sem placa e com chassi suprimido, pertencia a um motoboy sem habilitação, que está internado em estado grave. Tanto o carro como a moto foram apreendidos. Além disso, a polícia busca identificar o motorista que fugiu. A esposa do condutor esteve no local, mas não forneceu informações sobre ele.