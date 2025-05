Morre idoso atropelado por ônibus na faixa de pedestre em São Paulo

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por um ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestre em São Paulo. Imagens de câmera de monitoramento flagram o momento em que a vítima tenta desviar do veículo, mas acaba atingida.



João Araújo da Silva estava internado desde o acidente, no último dia 8, mas não resistiu. A Secretaria de Mobilidade Urbana e a SPtrans lamentaram a ocorrência. Foi determinado o afastamento do motorista da linha.