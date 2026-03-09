Logo R7.com
Escolas no Chile proíbem uso de celulares

Medida adota restrições de potências educacionais para proteger desenvolvimento

Link Record News|Do R7

O ano letivo no Chile começou com a aplicação de uma nova lei que proíbe o uso de celulares, tablets e relógios inteligentes nas escolas.

  • Chile
  • Educação
  • Educação Infantil
  • celular

