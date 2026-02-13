Logo R7.com
EUA anunciam conclusão de transferência de detentos da Síria

Suspeitos foram retirados em meio a instabilidade no país

O exército dos Estados Unidos informou a conclusão da transferência de mais de 5.700 suspeitos de integrarem o Estado Islâmico que estavam presos na Síria para o Iraque.

