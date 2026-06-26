Festival de Cinema de Cuiabá inicia 23ª edição com entrada gratuita

O Festival de Cinema de Cuiabá dá início à sua 23ª edição na próxima segunda-feira (29). Conhecido como CineMato, o evento se estenderá até o dia 5 de julho e contará com entrada gratuita para todas as sessões. A programação deste ano inclui a exibição de 67 filmes provenientes de 17 estados brasileiros.



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