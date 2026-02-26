Fortes chuvas deixam um terço do Peru em estado de emergência
Temporais deixaram pelo menos 68 mortos e quase 9.000 desabrigados
O Peru declarou estado de emergência em mais de um terço dos municípios devido a fortes chuvas.
