Frentista é agredido por dez homens que saíam de festa no Rio de Janeiro

Um frentista foi agredido por um grupo que saía de uma confraternização de uma empresa, nesta quarta-feira (28), na Penha, zona norte do Rio de Janeiro . A vítima estava trabalhando quando foi atacada com socos e chutes, após pedir para que os homens parassem de atrapalhar o fluxo de veículos do posto de combustíveis . Os dez homens estavam em um churrasco ao lado do local e deixaram os carros estacionados na entrada do posto.



Minutos antes, o grupo teria agredido outro frentista, mas o segurança do estabelecimento teria revidado. Depois, todos os funcionários do posto entraram no escritório, porém, a vítima resolveu ficar, para tentar acalmar os agressores. Nas imagens, é possível ver que um dos homens solta um pedaço de madeira.



Em nota, a empresa onde o grupo de agressores trabalha afirmou que repudia as cenas lamentáveis de violência. A distribuidora de alimentos disse que acompanha o caso e aguarda a apuração integral dos fatos pelas autoridades competentes, além de se colocar à disposição para colaborar com o que for necessário.



A Polícia Civil informou que os criminosos procuraram a delegacia, mas prestaram informações falsas, disseram que foi uma confusão generalizada, e que eles seriam as vítimas, mas as imagens mostram que o frentista, em nenhum momento, reagiu aos ataques.





Quando fugiram, os agressores fizeram ameaças para os funcionários do posto, que estavam trancados no escritório. A vítima foi socorrida e levada para o hospital. Ela está mentalmente abalada e com medo de sair na rua.