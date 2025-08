Garota de programa é presa acusada de matar lutador a facadas no Rio

A garota de programa Shirley dos Santos, de 46 anos, foi presa acusada do homicídio qualificado do lutador Alân Liberato de Oliveira, de 41 anos; o crime cometido a golpes de faca foi testemunhado, mas a agressora alegou inocência e disse que teriam armado para ela por cíumes.



Alân foi levado ao hospital Souza Aguiar no centro da cidade, mas não resistiu e teve morte cerebral.