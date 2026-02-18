Logo R7.com
Gripe aviária avança e ameaça fauna na Antártida

Vírus H5N1 se espalha rapidamente e coloca espécies em risco de extinção

O avanço da gripe aviária ao longo da costa ocidental tem gerado preocupação entre cientistas e ambientalistas. A letalidade do vírus é alarmante; ele pode exterminar todas as aves de uma área afetada em apenas dois dias.

