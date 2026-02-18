Gripe aviária avança e ameaça fauna na Antártida
Vírus H5N1 se espalha rapidamente e coloca espécies em risco de extinção
O avanço da gripe aviária ao longo da costa ocidental tem gerado preocupação entre cientistas e ambientalistas. A letalidade do vírus é alarmante; ele pode exterminar todas as aves de uma área afetada em apenas dois dias.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Cratera na Indonésia se expande para mais de três hectares em 2026
Condição ameaça sustento de agricultores locais; deslizamentos de terra e movimentação de solo aumentam a erosão
GPS coloca motorista de entregas em cilada na Inglaterra
Ele saiu em segurança e o veículo foi retirado com o apoio de moradores locais
Atrizes surdas estrelam peça de teatro inclusiva para deficientes visuais e auditivos na Espanha
Apresentação é uma adaptação da obra 'Bodas de Sangue' de Federico García Lorca e estimula os sentidos
Cerca de 1.600 pessoas ficam desabrigadas após rio transbordar na França
Cidades ao oeste e sudoeste do país enfrentam alagamentos devido à tempestade Nils
Vídeo: capivara invade supermercado e é retirada dentro de carrinho
Animal foi levado a seu habitat natural nas proximidades da loja, em Rio Branco, no Acre
Gato completa 15 anos morando em casa oficial britânica
Larry foi resgatado de abrigo para ser o 'caçador de ratos' em Downing Street
Chuvas intensas provocam inundações e paralisam estradas na Europa
Tempestade causa quedas de árvore e problemas no transporte
EUA anunciam conclusão de transferência de detentos da Síria
Suspeitos foram retirados em meio a instabilidade no país
Ciclone Gezani provoca destruição em cidade de Madagascar
Rajadas de vento chegaram a 250km/h; fenômeno deve atingir Moçambique na sexta (13)
Presidente do Irã diz que país aceita receber inspeções
Masoud Pezeshkian afirmou que não vai ceder a 'exigências excessivas'
Presos políticos devem ser liberados até sexta (13) na Venezuela
Carlos Alberto Azuaje se juntou a famílias de presos para pedir libertações
Transferências via Pix cresceram 33,4% em 2025 em comparação com o ano anterior
Banco Central registra movimentação de R$ 35,3 trilhões pelo serviço no ano passado e bate recorde
Temperaturas despencam em Cuba após chegada de frente fria
Termômetros em cidade vizinha à capital Havana marcaram 0 ºC
Criminosos cavam túnel para acessar banco no Uruguai
Grupo de suspeitos é formado também por brasileiros e paraguaios