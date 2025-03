Homem ataca professora com seringa em escola no Piauí

Uma professora foi atacada por um homem com uma seringa na última quinta-feira (20) em uma escola na zona leste de Teresina, no estado do Piauí. O agressor injetou um líquido desconhecido na barriga da vítima e fugiu. A docente está sob avaliação para identificar a substância aplicada. O autor do crime continua foragido.



A Secretaria Municipal de Educação de Teresina lamentou o ocorrido e informou colaborar com as investigações policiais.