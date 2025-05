Homem é preso suspeito de integrar quadrilha que assalta farmácias, em São Paulo

Um homem foi preso dentro de casa, suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubar medicamentos de alto custo , destinados ao emagrecimento e ao controle de diabetes, de farmácias em São Paulo. A investigação apura uma sequência de assaltos violentos .



O suspeito foi preso por equipes do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil em Osasco (SP) . O carro usado nos crimes também foi apreendido. Além disso, um outro veículo roubado no Butantã, bairro da capital paulista, foi localizado.



A polícia tenta prender outros dois assaltantes que já foram identificados. Além dos homens que invadiam as farmácias, a investigação se concentra agora em descobrir quem são os receptadores. Isso porque toda a mercadoria roubada na região de Campinas (SP) , avaliada em R$ 250 mil, era levada para a Grande São Paulo . Câmeras de segurança registraram as ações.



O criminoso preso nessa fase tem passagens por outros roubos praticados em São Paulo e em Guarulhos (SP) .