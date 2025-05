Caminhonete se parte ao meio após ser atingida em acidente de trânsito, em Campinas (SP); veja vídeo

Uma caminhonete carregada de materiais recicláveis se partiu ao meio após ser atingida por outro veículo em um acidente de trânsito em Campinas , no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (16). A caçamba se desprendeu e a parte da frente chegou a andar alguns metros sozinha.



Logo depois da batida, o motorista da caminhonete foi embora e não foi mais visto. Não há informação sobre feridos nesse acidente. Apesar do estado de conservação, a documentação do carro partido está em dia. As duas partes dela foram encaminhadas a um pátio público.