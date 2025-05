Prefeito de Guarulhos (SP) diz que cidade terá maior centro de referência para autismo do mundo

O prefeito de Guarulhos (SP), Lucas Sanches (PL) , afirma que vai construir o maior centro de referência para o autismo do mundo, reunindo todas as terapias em um único local. De acordo com o político, a verba para o projeto virá da economia gerada ao enxugar gastos com contratos do município.



Sobre a segurança da 13ª maior cidade do Brasil em população, o prefeito afirma que foram entregues novas viaturas e novos agentes foram convocados para que a guarda faça um policiamento ostensivo. "Hoje a nossa guarda municipal faz operações contra perturbação de sossego, apreensão de droga, está na rua prendendo bandido, e isso, consequentemente, traz a sensação de paz", defende.



Por fim, Lucas Sanches destaca o aumento da frota de ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de três para 19 veículos desde o início do mandato e as melhorias nas unidades de saúde, que, de acordo com ele, estavam em condição precária. Acompanhe a entrevista no vídeo.