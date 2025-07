Jovem é morto após ser confundido com assaltante no Rio de Janeiro

Um jovem foi morto no Rio de Janeiro , após ser baleado por um homem que o confundiu com um assaltante armado.



Edmar Dias Rodrigues foi o autor do disparo contra Vitor, que apenas caminhava pela rua. Ao ser preso, ele alegou que atirou porque pensou que a vítima fosse um criminoso armado.



O jovem foi socorrido por testemunhas no local, mas não resistiu e acabou falecendo. Edmar portava uma arma ilegalmente e, após cometer o crime, acabou fugindo, mas horas depois foi encontrado pelas autoridades na estrada de Madureira, no Rio de Janeiro.