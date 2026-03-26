Julinho Casares fala sobre responsabilidade com animais

O especialista em comportamento animal Julinho Casares discutiu questões importantes sobre a posse responsável de pets em entrevista à RECORD NEWS. Acompanhado de sua cadela, Zâmbia, ele ressaltou a necessidade de escolher conscientemente um animal de estimação.



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