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Tribunal Superior do Trabalho altera regras do saque FGTS

Situações não relacionadas a emprego passam a ser julgadas pela Justiça comum

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O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a competência para julgar pedidos relacionados ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) será dividida entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum.

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