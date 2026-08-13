Tribunal Superior do Trabalho altera regras do saque FGTS

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a competência para julgar pedidos relacionados ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) será dividida entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum.



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