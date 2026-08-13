Em grande ação de preservação, 600 filhotes de flamingo recebem anilhas no sul da Espanha

Cerca de 600 filhotes flamingos receberam anilhas de identificação na Lagoa de Fuente de Piedra, no sul da Espanha . A ação reuniu centenas de voluntários que conduziram os filhotes até um cercado.



Cada ave recebeu uma anilha de PVC, que permite acompanhar os deslocamentos dos animais por reservas naturais da Europa e do norte da África . Além disso, médicos veterinários também realizaram exames como a coleta de sangue e a passagem.



Após os procedimentos necessários, as aves foram liberadas para retornar à colônia. A Lagoa de Fuente de Piedra abriga uma das maiores colônias de flamingos da Europa.



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