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Lego enviado à estratosfera entra para o Guinness Book

Brinquedo montado com inspiração em 'Devoradores de Estrelas' bateu recorde histórico

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Um conjunto de Lego inspirado no filme "Devoradores de Estrelas" foi enviado à estratosfera e retornou intacto à Terra.

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