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Mansão do período georgiano é vendida por R$ 1,8 bilhão

Imóvel em Londres estabeleceu um novo recorde do mercado imobiliário global

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Uma mansão localizada em Londres estabeleceu um novo marco no mercado imobiliário global ao ser vendida por aproximadamente R$ 1,8 bilhão. Construída durante o período georgiano no século 18, a propriedade mantém elementos arquitetônicos originais da época. A identidade do comprador não foi divulgada. O vendedor é Nick Candy, empresário britânico com uma fortuna estimada em 10 bilhões de reais e figura influente no setor de imóveis de luxo.

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