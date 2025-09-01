Menina de 6 anos é encontrada morta em banheira de bebê na casa de vizinho, em Campo Grande (MS)

Uma menina de 6 anos foi encontrada morta na casa do vizinho, em Campo Grande (MS) , nesta quinta-feira (28). O principal suspeito do crime trabalhava no mesmo lugar que o padrasto da vítima e já tinha histórico de violência contra menores — ele morreu durante um confronto com a polícia.



O corpo tinha sinais de violência e estava escondido em uma banheira de bebê debaixo da cama. Nas últimas imagens da menina, ela aparece andando no meio da rua ao lado do suspeito, que estava sendo procurado pela polícia e morreu horas depois do crime.



"A forma que ele morreu não se compara à forma que minha filha partiu, não. A brutalidade que ele fez, a crueldade, a maldade dele que ele teve ali no momento, não tem como explicar não", lamentou o pai da vítima. O velório da criança foi marcado por muita tristeza e comoção.