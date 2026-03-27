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Mosquito da malária pode ter se tornado resistente a inseticidas

Alerta está em novo estudo, que analisou mais de mil insetos da espécie

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Pesquisadores publicaram um estudo na revista Science sobre a resistência dos principais vetores da malária na América do Sul.

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