Mulher mata marido, confessa à família e diz que estava cansada de ser agredida

O trabalhador rural, Dirceu Scheel, de 56 anos, foi encontrado morto em frente à sua casa, em Araçatuba (SP), ao lado de uma arma. A princípio, foi criada a hipótese de suicídio, mas os investigadores descobriram, por meio de vizinhos, que uma mulher teria deixado a casa da vítima momentos antes do crime.



Segundo relatos da família, Vanessa Lemos Soares Scheel, esposa de Dirceu, ligou confessando o crime e fugiu sem dar pistas para onde ia. Percorrendo as redondezas, as autoridades encontraram-na a 5 km da cena do crime.



Segundo a polícia, Dirceu teria agredido Vanessa e, em seguida, deixado sua arma em cima de um móvel interno da casa. A mulher teria aproveitado a ocasião para pegar o revólver e atirar contra o homem. Ela ainda teria dito, nesse momento, que ele nunca mais bateria nela. De acordo com a Polícia Civil, porém, nenhum boletim de ocorrência anterior foi registrado denunciando a violência doméstica. A mulher foi presa e passou por audiência de custódia. Um inquérito foi aberto.