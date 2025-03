Mulher morre após ingerir soda cáustica em SP; marido é suspeito

A polícia de São Paulo investiga o marido que teria matado a própria esposa com soda cáustica em Guaianases, zona leste da capital. O companheiro teria obrigado a mulher a ingerir o produto depois de uma discussão motivada por ciúmes na noite do último sábado (15).



Após a ingestão do líquido, a jovem ficou internada no hospital de Guaianases. O casal estava junto há um ano, e o homem morava em uma das casas alugadas por ela. Segundo parentes, o relacionamento era marcado por brigas e discussões constantes .



Depois de se reunir com amigos e familiares no sábado (15), a vítima foi para casa, de onde se ouviram gritos e pedidos de socorro. Testemunhas afirmaram ver o marido entrando na residência com uma melancia e uma garrafa. Membros da família receberam imagens da mulher nua, sentada no chão, enquanto o companheiro afirmava que ela estava drogada.



Uma investigação da cena encontrou uma garrafa marcada como “soda cáustica” e uma faca embaixo da cama do casal. A mãe e a irmã da vítima afirmam que ela foi forçada pelo marido a se envenenar. Ele fugiu após a internação da companheira e é suspeito de feminicídio.